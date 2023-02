Bayern Monaco, Sadio Mane torna ad allenarsi in gruppo

Il Bayern Monaco ritrova Sadio Manè. L’ex Liverpool è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre tre mesi di stop a causa di un grave infortunio rimediato contro il Werder Brema a inizio novembre, lo stesso che lo ha costretto a saltare i Mondiali in Qatar. “E’ una sensazione fantastica”, ha detto l’attaccante senegalese, che torna dunque a disposizione di Julian Nagelsmann. Una pedina di valore in più in vista dello scontro diretto in Bundesliga contro l’Union Berlino e del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Psg.