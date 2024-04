Bayern Monaco, petizione di 12 mila tifosi per rimanere Tuchel: “Non mi lascio influenzare”

Il Bayern Monaco già a febbraio aveva annunciato che Tuchel lascerà il club a fine stagione, un anno prima della scadenza del suo contratto. Da mesi ormai attorno ai bavaresi circolano i più disparati nomi di allenatori che sarebbero vicini alla panchina del club ma nessuno di questi è considerato all’altezza dai tifosi, che hanno deciso di fare marcia indietro e avviare una petizione per far restare l’attuale allenatore alle redini della squadra anche per il prossimo anno.

Tuchel dal canto suo non si lascia influenzare dall’argomento e dichiara: “Anche se questo argomento è positivo per me quando loro desiderano che tu rimanga, non è qualcosa che sia una priorità. Non deve essere una priorità. Nei prossimi 11 giorni si parla solo di calcio, nient’altro. Che sia piacevole o spiacevole, non mi lascio influenzare”.

L’allenatore del Bayern ha infine aggiunto: “E’ responsabilità del club nominare il mio successore, fate finta che io abbia le cuffie in “modalità di cancellazione del rumore” per ignorare le speculazioni”.