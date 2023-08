Bayern Monaco, Pavard spinge per andare all’Inter: niente gara contro l’Augsburg

L’Inter resta ancora in attesa di Benjamin Pavard. I nerazzurri hanno già raggiunto l’accordo con il Bayern Monaco, ma i tedeschi non hanno ancora dato il via libera al difensore perché sono alla ricerca di un sostituto. Nonostante i tentativi di Thomas Tuchel di provare a convincere il francese a restare in Germania, Pavard ha ormai deciso di lasciare i bavaresi, tanto che non si sta più allenando con i compagni di squadra. Inoltre oggi pomeriggio non scenderà in campo nella sfida contro l’Augsburg. Il transalpino aveva manifestato voglia di andare via già a gennaio, ma per non compromettere la stagione del club ha deciso di rinviare il suo addio. Adesso Pavard è in attesa, esattamente come l’Inter, mentre il Bayern sta trattando con il Chelsea per Trevoh Chalobah.