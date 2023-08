Continua il braccio di ferro tra Benjamin Pavard e il Bayern Monaco. Come già era emerso nelle prime ore della giornata e soprattutto dopo che il calciatore francese aveva saltato gli allenamenti pre-Augsburg, oggi Pavard non è neanche in panchina per il match di Bundesliga dei bavaresi. Il difensore vuole la cessione all’Inter, che intanto attende il via libera.