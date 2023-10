Bayern Monaco: no al ritorno di Boateng

Non ci sarà un ritorno al Bayern Monaco per Jerome Boateng. Il calciatore tedesco, che ha militato dal 2011 al 2021 con la maglia dei bavaresi, prima di indossare quella del Lione per due stagioni, sembrava vicino a tornare tra le file del Bayern. Due settimane fa, il club lo aveva invitato ad allenarsi con la squadra, a causa dell’indisponibilità dei quattro centrali. Il ritorno di Upamecano e Kim, insieme all’ormai vicino rientro di De Ligt, ha allontanato la possibilità che il difensore 35enne potesse giocare nuovamente per i bavaresi. La società ha comunque offerto a Boateng di restare ad allenarsi nelle strutture del club in attesa di una squadra.