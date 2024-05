Bayern Monaco, media tedeschi: “Lopetegui preso in considerazione per la panchina”

Proseguono le indiscrezioni sul futuro della panchina del Bayern Monaco. Stando a quanto riportato dai media tedeschi e in particolare da Sky Deutschland, tra i possibili nomi c’è anche quello di Julen Lopetegui. Il 57enne spagnolo, cercato anche dal Milan ma “rifiutato” a furor di popolo dai tifosi, è reduce dall’esperienza in Premier al Wolverhampton. L’ex Real Madrid e Siviglia, oltre che ex ct della Spagna, è tra i papabili anche per il quotidiano “Bild”. Il tutto dopo che il Bayern si è visto dire “no” da Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann e Xabi Alonso. Oltre a Lopetegui, possibile anche il profilo di Roger Schmidt del Benfica.

Sul tema si è espresso anche un ex allenatore del Bayern come Michael Reschke, che intervistato da Sport1 si è così espresso: “Non capisco tutto questo clamore, non è la fine del mondo se a inizio maggio il Bayern non ha ancora un allenatore per la prossima stagione. La gente si deve fidare di professionisti come Max Eberl e Christoph Freund.” E sui rifiuti ricevuti: “E’ interessante ma li capisco, Xabi Alonso ha tutto quello di cui ha bisogno a Leverkusen. Nagelsmann è ct della nazionale, è il lavoro dei sogni. E Rangnick è venerato in Austria.”