Bayern Monaco, Kahn: “Mi piacerebbe festeggiare, ma il club mi ha proibito di essere con voi”

Il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania per la trentatreesima volta nella sua storia, ma non tutti all’interno del club hanno potuto festeggiare. Oliver Kahn è stato sollevato dal ruolo di amministratore delegato ed ha deciso di sfogarsi attraverso il proprio profilo Twitter: “Incredibile! Un grande complimento e congratulazioni ragazzi! Te l’ho sempre detto! Dai sempre tutto fino alla fine e non mollare mai. Sono incredibilmente orgoglioso di te e di questo risultato! Mi piacerebbe festeggiare con voi, ma purtroppo oggi non posso essere con voi perché il club me lo ha proibito. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione. Non saremo solo campioni di Germania per la 12esima volta! Festeggiamo!”.

Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab's euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 27, 2023