Bayern Monaco, Hoeness: “Kahn da direttore generale non è stato all’altezza delle aspettative”

Nominare Oliver Kahn direttore generale del Bayern Monaco è stato un errore. Ne è convinto il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeness in un’intervista alla rivikista Kicker, a due giorni dal trionfo in Bundesliga e dall’addio con l’ex portiere. “La grande delusione è che pensavo potesse assumere la posizione solo per la sua personalità, ma invece si è circondato dei suoi consiglieri”, ha detto Hoeness. Hoeness ha rivelato che durante la conversazione, Kahn ha attaccato verbalmente il suo successore, Jan-Christian Dreesen. Nel mirino di Hoeness ci sono i consiglieri di Kahn, accusati di aver creato un “ambiente catastroficamente cattivo”. La brusca fine del rapporto lavorativo però non intacca i rapporti personali: “Ho un grande rispetto per la persona, ha ottenuto molto come giocatore. Anche se non è stato all’altezza delle aspettative come direttore generale, la mia porta è sempre aperta per Oliver”.