Bayern Monaco, altro passo falso. Tuchel critica la squadra: “Abbiamo fatto cose mai preparate in allenamento”

Il Bayern Monaco non esce dalla crisi. La squadra di Thomas Tuchel non è andata oltre il 2-2 contro il Friburgo e martedì sarà chiamata a cercare la rimonta contro la Lazio agli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’ultima partita di campionato, Tuchel non ha nascosto la delusione per quanto fatto vedere dalla squadra. “Ci sono stati dei momenti in cui il nostro difensore centrale ha scavalcato il terzino. Abbiamo fatto cose mai preparate in allenamento, di cui non avevamo mai discusso prima. Dovevamo giocare con un atteggiamento diverso. In realtà abbiamo iniziato a farlo solo dopo il gol dell’1-1″. La prestazione del reparto arretrato è nel mirino del tecnico: “Ieri abbiamo fatto un allenamento difensivo e una sessione video. I compiti erano chiaramente comunicati e divisi”. “Non è stata una bella prima mezz’ora. Nel secondo tempo invece abbiamo giocato bene con molte occasioni nitide per segnare. Il gol del 2-1 è stato meritato, avremmo meritato un’altra ricompensa”, ha detto Tuchel.