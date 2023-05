Bayern Monaco, a Tuchel piace Vlahovic come punta: dirigenza in disaccordo

Il Bayern Monaco offre alla Juventus 80 milioni di euro per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, Tuchel è alla ricerca di un numero 9 con le sue caratteristiche, nonostante le divergenze di pensiero con la dirigenza. Per i vertici del club, Vlahovic non dà le giuste garanzie per un ruolo così delicato e, soprattutto, è ritenuto investimento troppo costoso.