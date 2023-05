Regolamento Sudtirol-Reggina: chi passa in caso di parità, playoff Serie B 2022/2023

Il regolamento di Sudtirol-Reggina, match del Druso valevole per il primo turno dei playoff del campionato di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini vanno a caccia di una storica semifinale per proseguire il loro incredibile sogno di promozione in Serie A, mentre i calabresi, dopo aver acciuffato i playoff all’ultimo minuto, sperano di non concludere anzitempo il loro cammino. Secondo quanto stabilito dal regolamento in caso di parità al termine dei novanta minuti, le due squadre andrebbero ai tempi supplementari. In caso di ulteriore situazione di pareggio, passerebbe la squadra piazzata meglio nella regular season, ovvero il Sudtirol.