Il Bayer Leverkusen è campione di Germania per la prima volta: decisivo il 5-0 al Werder Brema

L’attesa è finita: per la prima volta nella sua storia, il Bayer Leverkusen è campione di Germania. Il successo per 5-0 contro il Werder Brema ha infatti regalato anche l’aritmetica ai ragazzi di Xabi Alonso, che con ben cinque giornate d’anticipo hanno messo le mani sul tanto ambito Meisterschale. C’è il lieto fine ad una stagione da sogno per le ‘Aspirine’, in grado di interrompere un dominio del Bayern Monaco che durava da ben undici anni. A dar via alla festa di Schick e compagni è stato il 5-0 rifilato al Werder Brema nel match valido per la 29^ giornata della Bundesliga, davanti al proprio pubblico.

HIGHLIGHTS

A sbloccare la gara è stato il rientrante Victor Boniface su calcio di rigore al 25′. A mezz’ora dalla fine è arrivato il raddoppio di Xhaka, mentre al 68′ il neo entrato Wirtz ha chiuso i giochi, segnando una splendida rete che è la fotografia della stagione. Come se non bastasse, Wirtz ha anche siglato la doppietta personale all’82’ e persino la tripletta (la prima in carriera) all’89’. L’arbitro non concede neppure recupero: appena scoccato il 90′ può dunque partire la festa alla BayArena con un’invasione di campo quasi inevitabile. Il Bayer Leverkusen ce l’ha fatta: è sul tetto di Germania.