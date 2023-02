Barcellona, Xavi: “Felice per la striscia di risultati. +11 sul Real? Mancano ancora 17 giornate”

Il tecnico del Barcellona, Xavi, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di misura sul campo del Villarreal: “Vittoria importantissima per la squadra. Abbiamo creato molto, ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Per il resto abbiamo fatto quasi tutto bene. Loro non sono mai stati realmente pericolosi se non per qualche errore che abbiamo commesso noi“. Nonostante gli 11 punti di vantaggio sul Real Madrid (ma con una partita in più), Xavi non pensa allo scudetto: “Mancano ancora 17 giornate ed è lunga. Tuttavia sono contento per quest’eccellente striscia di risultati“.

Infine, l’allenatore dei catalani ha parlato dei singoli: “Araujo? Difensore straordinario, è migliorato moltissimo. Lewandowski? E’ il primo difensore della squadra, la sua intensità nel recupero palla contagia i compagni. Se non subiamo gol è merito di tutti, non solo di Ter Stegen, che comunque è un portiere di altissimo livello. Pedri? Talento unico che dà molto alla squadra e ogni volta è sempre più decisivo in termini di gol. Per De Jong, invece, il suo momento attuale è dato dalla fiducia, si sente sempre meglio. E’ un centrocampista totale“.