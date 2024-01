Barcellona, Xavi: “Dobbiamo ripartire dopo la sconfitta con il Real Madrid, i ragazzi sono con me”

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista degli ottavi di finale di Copa del Rey contro l’Unionistas, compagine di terza divisione che ha eliminato il Villareal. “Dobbiamo riscattare la sconfitta in Supercoppa contro il Real Madrid. Siamo ovviamente favoriti con l’Unionistas per la differenza di categoria. Non dobbiamo sottovalutarli perché hanno eliminato il Villareal. Giocheremo su un campo difficile. Contro il Real Madrid abbiamo giocato male, dobbiamo ripartire da zero. Lo spogliatoio è con me, quando non sentirò il supporto dei ragazzi me ne andrò. I risultati sono il rapporto del lavoro di un allenatore. Sono ancora al Barcellona perché ho raggiunto dei buoni risultati”.