Barcellona, Xavi: “Delusi per l’eliminazione in Copa del Rey, ma siamo ancora in corsa sui due fronti più importanti”

Un’altra amara serata per il Barcellona, fuori dalla Coppa del Re dopo la sconfitta ai supplementari contro l’Athletic Bilbao. “C’è delusione, abbiamo visto sfumare un trofeo per il quale nutrivamo molte speranze – confessa Xavi – L’Athletic ha meritato di passare, noi siamo ancora in corsa sui due fronti più importanti, Liga e Champions, cercheremo di vincere questi titoli”. In Europa il Barcellona sfiderà agli ottavi il Napoli di Mazzarri.