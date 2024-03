Barcellona, Xavi: “L’Athletic Bilbao è forte, vogliamo fare un passo avanti”

“Abbiamo analizzato il loro modo di stare in campo, li abbiamo affrontati recentemente e ci hanno eliminato dalla Coppa. Sono la formazione più fisica del torneo e hanno fiducia dopo aver conquistato la finale. Ma noi ci siamo preparati bene in settimana. Vincere significherebbe fare un grande passo avanti”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico del Barcellona, Xavi alla vigilia della sfida contro l’Athletic Bilbao, reduce dal netto successo nella semifinale di Coppa del Re contro l’Atletico Madrid di Simeone. Tra i fattori della gara anche il pubblico del San Mames: “È l’ambiente ideale per fare una grande partita, per esaltare intensità e ritmo. Dobbiamo cercare di giocare nel miglior modo possibile”. Xavi si è anche soffermato sui singoli: “Lewandowski sta giocando meglio, più nel vivo dell’azione con e senza palla. Per questo che gli hanno dato il premio miglior giocatore di febbraio. Pedri? Abbiamo gestito bene il carico e si sente molto, molto bene”. Infine, Xavi ha anche commentato il traguardo delle 1.000 partite raggiunto da Andres Iniesta, in campo ieri con la maglia dell’Emirates: “È il talento più grande che abbia mai visto nel calcio spagnolo, gli faccio i miei complimenti. Mille gare sono tante. Ha lasciato un segno qui che difficilmente si ripeterà. È uno dei migliori calciatori della storia del calcio”, ha concluso il tecnico blaugrana parlando del suo ex compagno di reparto.