Barcellona, venduto il 29.5% di Barça Vision per 120 milioni: ora il via alla registrazione degli acquisti

Alla fine l’assist è arrivato, più corposo di quello atteso. Il Barcellona ha annunciato di aver venduto il 29,5% di “Barça Vision” al fondo di investimento Libero e ai consulenti di investimento privati di NIPA Capital per 120 milioni di euro. Un incasso che permette al club blaugrana di superare i rigidi paletti per le liste della Liga e di registrare i calciatori freschi di rinnovo (Araujo, Balde, Sergi Roberto e Peña) e i nuovi acquisti (Gundogan e Romeu su tutti, mentre Inigo Martinez, infortunato, potrebbe aspettare, secondo il Mundo Deportivo).

Barça Vision è l’iniziativa del club che riunisce l’universo digitale del club, l’Espai Barça Digital: Web3, NFT e metaverso. Il club ha anche annunciato un accordo con Mountain & Co. Acquisition Corp, una società di investimento tecnologico, per cercare finanziamenti per Barça Vision e Barça Media negli Stati Uniti. Il club spera che da questo nuovo affare arrivino ulteriori introiti per circa un miliardo di dollari.

“Negli ultimi anni, abbiamo compiuto notevoli progressi nell’ecosistema digitale trasformando le nostre risorse in un hub creativo che porta il marchio dell’FC Barcelona a livelli unici al mondo”, ha commentato il presidente Joan Laporta. “La strategia dei contenuti del Club si è dimostrata un successo e ci offre nuovi modi per connetterci con i nostri fan a livello globale oltre a generare nuovi flussi di entrate. Questo passo che stiamo compiendo ora è una mossa strategica che ci fornisce nuove risorse per continuare a crescere a un momento in cui la domanda di contenuti sportivi digitali è in netta espansione rafforzando il percorso di trasformazione digitale avviato nel 2022”.