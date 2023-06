Barcellona, ufficiale l’acquisto di Gundogan: contratto fino al 2025 e maxi-clausola

Ilkay Gundogan è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club ha infatti annunciato l’acquisto del centrocampista tedesco, che lascia il Manchester City a parametro zero per accasarsi in Catalogna. “L’FC Barcelona e Ilkay Gündoğan hanno raggiunto un accordo. Il nazionale tedesco, ora che il suo contratto con il Manchester City è scaduto, si unirà ai catalani per due stagioni, fino al 30 giugno 2025, con la possibilità di rimanere per un altro anno. La sua clausola rescissoria è stata fissata a 400 milioni di euro” si legge.