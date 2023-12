Barcellona, si ferma Marcos Alonso: operazione alla zona lombare per l’ex Fiorentina

Tegola di fine 2023 per il Barcellona, che a inizio anno nuovo dovrà fare a meno di Marcos Alonso. Il club blaugrana ha infatti comunicato sui social che l’ex Fiorentina dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i problemi alla regione lombare della schiena che lo hanno fermato nelle ultime settimane. La società catalana spiega che provvederà ad aggiornare sull’esito dell’intervento subito dopo l’operazione, ma al momento non è stata comunicata alcuna stima dei tempi di recupero.

Il post del Barcellona

[INJURY NEWS]

Next week, Marcos Alonso is to undergo surgery on the problems in the lumbar region of his back that have kept him sidelined in recent weeks. The club will be making an announcement immediately after to report on how the operation has gone. pic.twitter.com/yML6aZvRjQ

