Barcellona-Real Madrid in tv: data, orario, canale e diretta streaming ritorno semifinale Copa del Rey 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Barcellona e Real Madrid, valevole per la semifinale di ritorno di Copa del Rey 2022/2023. Al Camp Nou ci si gioca l’accesso in finale e si riparte dall’1-0 in favore dei blaugrana nella partita d’andata giocata al Bernabeu e decisa dall’autorete di Militao. Si tratta del quarto appuntamento stagionale tra le due rivali spagnole, che in campionato si sono divisi gli scontri diretti: all’andata vinse la formazione di Ancelotti davanti al pubblico amico, al ritorno la squadra di Xavi fece lo stesso nel match casalingo. La sfida è in programma oggi, mercoledì 5 aprile alle ore 22:00. Diretta in tv su Telelombardia e i suoi canali affiliati nelle varie regioni ed in streaming sul canale Youtube di Top Calcio 24.