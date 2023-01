Barcellona, problemi con il rinnovo di Gavi: c’è la firma, ma la Liga blocca la registrazione

Ci sono alcune complicazioni legate al rinnovo di Gavi con il Barcellona. Come riportato dagli spagnoli di “Marca”, infatti, il giovanissimo talento blaugrana ha già firmato il nuovo contratto, ma da La Liga non è ancora arrivato l’ok alla registrazione nonostante la rescissione da parte di Gerard Pique e l’addio di Memphis Depay. Il problema è legato al monte ingaggi, che andrà ulteriormente ridotto per far sì che arrivi il via libera per il prolungamento del classe 2004 iberico.