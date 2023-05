Barcellona nei guai, dalla Spagna: 15 milioni di multa dall’Agenzia delle Entrate per irregolarità fiscali

Il Barcellona finisce nei guai col Fisco spagnolo. Proprio dalla Spagna arriva la rivelazione del giornale El Confidencial, che riporta con un documento esclusivo le prove che il club catalano è finito nel mirino dell’Agenzia delle Entrate, che ha aperto un fascicolo per irregolarità nelle dichiarazioni fiscali e che inoltre ha sanzionato il club con una multa salatissima, pari a 15 milioni di euro. Il motivo? Sono stati evidenziati trasferimenti sospetti di macchine Audi ai giocatori, considerati finti pagamenti sotto forma di beni materiali. Inoltre, ci sarebbero delle mancate dichiarazioni di voli privati riservati alla squadra e falsi documenti sui compensi ai giocatori per quanto riguarda le buonuscite in caso di cessione.