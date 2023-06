Barcellona, Gundogan: “La telefonata d’addio a Guardiola è stata molto difficile”

Ilkay Gundogan è da ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona e, in un’intervista rilasciata al Daily Mail, il tedesco ha raccontato la telefonata in cui ha annunciato al suo mentore Pep Guardiola che avrebbe lasciato il Manchester City: “È stata una delle telefonate più difficili che ho dovuto fare. Tutto quello che potevo fare era dirgli grazie. Non solo per questa stagione e per tutti i trofei, ma per avermi portato a Manchester. Non dimenticherò mai quando mi sono infortunato al ginocchio a fine stagione con il Borussia Dortmund e mi sono dovuto operare: temevo che il City non mi volesse più. Pep mi ha chiamato al telefono e mi ha detto che avrebbero aspettato indipendentemente dal tempo che ci sarebbe voluto per il recupero. Forse sperava che ce ne saremmo andati insieme, così come siamo arrivati, ma so che capisce la mia decisione. Sono sicuro che il fatto che io vada nel suo club sia d’aiuto”, ha dichiarato Gundogan.