Barcellona, Gavi nuovamente nella lista della Liga: è iscritto come giocatore delle giovanili

Prosegue la telenovela Gavi in Spagna, con il Barcellona che non può tesserare il classe 2004 come giocatore della prima squadra per problemi di tetto salariale. Un giudice non aveva infatti accolto il ricorso dei blaugrana per via di un difetto di forma, dando così ragione alla Liga. Il Barcellona ha quindi registrato nuovamente il contratto del giocatore, ma con lo status di Juvenil A. Gavi risulta dunque un giocatore delle giovanili (e non della prima squadra) e a partire dal prossimo match dovrà indossare la maglia numero 30 (al posto della 6). Fino al termine della stagione non dovrebbero esserci problemi, ma in estate la situazione è da monitorare perché potrebbero esserci ulteriori sviluppi.