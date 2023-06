Barcellona, bisogna vendere prima di poter registrare Gundogan

Il Barcellona ha annunciato l’arrivo di Ilkay Gundogan, ma ora deve risolvere i soliti problemi relativi al fair play finanziario. Se la squadra catalana non riuscirà a incassare almeno 50 milioni di euro da una cessione, non sarà in grado di registrare il tedesco. econdo The Athletic se ciò dovesse accadere, Gündogan ha una clausola nel suo contratto in base alla quale potrebbe rescindere gratuitamente e riscuotere anche il primo anno intero di stipendio.