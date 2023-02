Barcellona, Bartomeu: “Pagare gli arbitri? Ma se ci hanno annullato un gol che ci è costato una Liga”

L’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha parlato ai taccuini di La Vanguardia dello scandalo arbitrale che vede al centro i blaugrana. Il club è infatti accusato di aver pagato 1,4 milioni di euro – spalmati in tre anni – il vicepresidente dell’associazione degli arbitri. L’uomo in questione risponde al nome di Jose Maria Enriquez Negreira, ex arbitro nonché socio unico della società DASNIL 95 SL, nelle cui casse arrivavano i bonifici dei catalani. “E’ assurdo pensare che abbiamo comprato un arbitro. Se così fosse, allora perché ci hanno annullato un gol contro l’Atletico che ci è costato una Liga? Potrei fare altri mille esempio, queste accuse sono false” ha detto Bartomeu.