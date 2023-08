Barcellona, al via le registrazioni. Dalla Spagna: “Iñigo Martínez e Marcos Alonso potrebbero aspettare”

Il Barcellona ha annunciato di aver venduto il 29,5% di “Barça Vision” al fondo di investimento Libero e ai consulenti di investimento privati di NIPA Capital per 120 milioni di euro. E contemporaneamente all’ufficialità del maxi accordo, il club blaugrana è pronto a procedere con la registrazione di quei giocatori freschi di rinnovo (Iñaki Peña, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Alejandro Balde e Marcos Alonso) e dei nuovi acquisti (Iñaki Peña, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Alejandro Balde e Marcos Alonso). Come specifica il Mundo Deportivo, il Barça aveva solo undici iscritti alla Liga questo venerdì mattina a due giorni dall’inizio del campionato contro Getafe: Ter Stegen, Christensen, Koundé, Eric, Gavi, Pedri, De Jong, Ferran, Raphinha, Lewandowski e Ansu Fati. Ora il club ha inviato la documentazione per registrare tutti i tesserati, ma non è escluso che alcuni giocatori possano rimanere momentaneamente fuori. “Il numero degli iscritti dipenderà infatti dalla valutazione del ‘fair play’ economico e dall’ingresso progressivo di 120 milioni”, scrive il quotidiano catalano. Iñigo Martínez, infortunato, e Marcos Alonso sarebbero sacrificati temporaneamente nel caso in cui non fosse possibile registrare subito tutta la rosa, scrive il Mundo. Saranno disponibili per giocare invece alcuni canterani come Lamine Yamal, Fermín López, Álex Valle e Ander Astralaga.