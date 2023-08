Barcellona al Montjuic, Xavi: “Non sarà una stagione facile, ma con i tifosi ci sentiremo come al Camp Nou”

“Questa stagione non sarà facile, sarà atipica, stiamo cambiando casa e abbiamo bisogno di voi tifosi al Montjuïc per sentirci come se fossimo al Camp Nou perché l’obiettivo è lo stesso: vincere tutti i titoli, è il nostro obiettivo principale. Vi aspettiamo a Montjuïc” . Questo l’appello dell’allenatore del Barcellona Xavi, prima del Trofeo Gamper che vedrà i blaugrana impegnati contro il Tottenham al Montjuic. Lo stadio olimpico intitolato a Lluís Companys, sede dei Giochi del 1992, ospiterà i blaugrana durante i lavori di ristrutturazione che stanno interessando il Camp Nou. A fargli eco Sergi Roberto: “Questa sarà la nostra casa e spero che vi sentiate a casa vostra. Speriamo di vincere molti titoli da qui alla fine della stagione. Abbiamo bisogno di voi per vincere titoli”, ha detto rivolgendosi ai tifosi. Come riporta Marca, il dirigente Rafa Yuste si è soffermato sul tema Neymar, accostato in queste ore ad un possibile ritorno in blaugrana: “Non sono qui per alimentare rumors. Abbiamo una squadra competitiva, alla gente piacciono i giovani e gli acquisti”.