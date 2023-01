Barcellona, agente Carrasco conferma: “Scambio con Depay? Trattativa in corso”

In un calciomercato spesso condizionato dalle attenzioni al bilancio, ecco che uno scambio tra Barcellona e Atletico Madrid potrebbe prendere corpo in questi giorni. I blaugrana potrebbero accogliere Yannick Carrasco, mentre all’Atletico potrebbe arrivare Memphis Depay. A confermare l’esistenza della trattativa è proprio l’agente di Carrasco, Pini Zahavi, intervistato da DH les sports +: “Non so se finirà bene, sicuramente ne stiamo parlando e a Yannick l’idea piace. C’è una trattativa in corso.”