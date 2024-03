Atletico Madrid, Simeone: “Non sappiamo se Griezmann ci sarà contro l’Inter”

“Griezmann non sarà a disposizione domani e non sappiamo se recupererà in tempo per l’Inter. Non dovesse farcela, potrebbe esserci contro il Barcellona”. Diego Simeone, nella conferenza stampa che precede la sfida contro il Cadice, dà una notizia non di poco conto anche in vista del match di ritorno di Champions League contro i nerazzurri. Situazione d’emergenza, considerato che non ci sarà senza dubbio alcuno Gimenez, infortunatosi nella gara d’andata: “E’ un giocatore importantissimo per noi, ogni volta che sta bene la squadra ha più sicurezza in fase difensiva, abbiamo bisogno di lui”, afferma il tecnico.