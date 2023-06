Atletico Madrid, Simeone: “I giocatori che fanno sesso solo 4 volte al mese con me non giocano”

Diego Simeone è stato interpellato su una singolare statistica che riguarda le donne spagnole, che secondo alcune rivelazioni in media fanno sesso 56 volte all’anno. L’allenatore argentino ha dato dunque spettacolo ai microfoni: “Dunque sarebbe circa 4 volte al mese. Io non sono spagnolo ma argentino, i calciatori della mia squadra che fanno sesso quattro volte al mese con me non giocano”, ha spiegato con ironia.