Atletico Madrid, Simeone critica gli arbitraggi spagnoli: “In Liga fischiano falli inesistenti”

Domani, domenica 9 aprile alle ore 21:00, l’Atletico Madrid giocherà il derby contro il Rayo Vallecano, con l’obiettivo di conquistare i tre punti e di salire a -2 dal secondo posto occupato dal Real Madrid, oggi sconfitto in casa per mano del Villarreal (2-3). Diego Simeone, nella conferenza stampa odierna, ha rivolto delle pesanti critiche al modo di arbitrare spagnolo, secondo lui troppo poco dinamico e diametralmente opposto a quello più permissivo della Premier League. “In Inghilterra hanno un modo più dinamico di arbitrare, concedono più contatti. In Spagna fischiano più falli, una buona parte dei quali sono inesistenti. Che fare? Nulla, dobbiamo convivere con questo modo di intendere il gioco”, ha affermato Simeone.