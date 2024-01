Atletico Madrid-Real Madrid, niente pasillo de honor. Simeone: “Rispettiamo i nostri tifosi”

Niente pasillo de honor tra Atletico e Real Madrid. Un derby è un derby e per Diego Simeone il volere dei tifosi viene prima dei convenevoli tra club. In occasione della sfida valida per gli ottavi di finale di Copa del Rey, quindi, i Colchoneros non accoglieranno con la consueta passerella i Blancos, freschi vincitori della Supercoppa spagnola. “Abbiamo grande rispetto per il nostro avversario, per il suo allenatore e per i suoi giocatori”, ha detto mercoledì l’allenatore dell’Atletico Diego Simeone. “Ci congratuliamo con loro, ma i nostri tifosi vengono prima di tutto e li rispetteremo”, ha aggiunto. L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha minimizzato la decisione dell’Atletico. “Rispetto le decisioni di ogni club”, ha detto Ancelotti. “Credo che vada benissimo se lo fanno e va benissimo anche se non lo fanno. Non do molta importanza a questo. Ognuno può fare quello che vuole, il Real Madrid fa le cose diversamente. Se potessimo scegliere, sceglieremmo ciò che è meglio per noi”, ha aggiunto.