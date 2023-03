Atletico Madrid, De Paul svela: “Simeone? Credo desideri di essere il ct dell’Argentina”

Rodrigo De Paul, nel corso di un’intervista a Cadena Ser, ha svelato che Diego Pablo Simeone, suo allenatore all’Atletico Madrid, desidera di diventare il ct dell’Argentina campione del mondo. “Dipende da lui. È vero che l’Atlético è casa sua e qui ha tutto: l’affetto della gente e il rispetto. Ma credo anche che abbia il desiderio di poter guidare il suo Paese. Se lo vorrà, vista la sua carriera, da giocatore e allenatore, ne avrà l’opportunità”, ha detto De Paul.

Su Lionel Messi, poi: “Quello che fa Leo è magia. Attendi con stupore quello che sta per fare e non finisce mai di sorprenderti. Quando pensi che non ti veda, ti mette a tu per tu con il portiere e, quando pensate che è stanco, ha una marcia in più: non finisce mai di sorprendere. Messi all’Atletico? Diamogli la 10 e cerchiamo un appartamento nel centro di Madrid!”.