Atletico Madrid-Barcellona, Savic e Ferran Torres squalificati per due turni

Nel posticipo della sedicesima giornata del La Liga 2022/2023, andato in scena domenica sera, tra Atletico Madrid e Barcellona due calciatori si sono resi protagonisti di uno spiacevole episodio. Stefan Savic e Ferran Torres hanno dato vita ad una rissa sul terreno di gioco e, per questo motivo, sono stati entrambi squalificati per due turni. Il centrale montenegrino non sarà dunque a disposizione del tecnico Diego Pablo Simeone per le partite con Almeria e Valladolid, mentre l’ex attaccante del Manchester City salterà le sfide con Getafe e Girona: la sua assenza si aggiunge a quella di Lewandowski, pure lui squalificato.