Atletico Madrid-Barcellona, follia nel recupero: lotta libera tra Savic e Ferran, espulsi (VIDEO)

di Giorgio Billone 29

Follia nel recupero di Atletico Madrid-Barcellona con la lotta libera innescata tra Savic e Ferran Torres e il cartellino rosso per entrambi. I due finiscono a terra dopo un contrasto e cominiano a dar vita a un incontro di wrestling in campo, un’incredibile e furibonda rissa tra tutte e due che termina con l’espulsione come ovvia conclusione. In alto ecco il video di quanto accaduto.