Atletico Junior campione di Colombia, Bacca in lacrime: “Mia madre è in paradiso, non ho fatto in tempo”

“Nessuno sa cosa ho vissuto. Ho perso mia madre. Sono arrivato qui tardi perché mia madre voleva vedermi nello Junior, voleva vedermi di nuovo campione e goleador. Non ho potuto compiere il suo sogno, non ho fatto in tempo perché lei è già in paradiso e non mi ha visto. Ti amo mamma. Oggi è il primo giorno in cui piango per lei”. Carlos Bacca, ex attaccante del Milan, è stato tra i protagonisti della conquista del titolo di campione di Colombia da parte dell’Atletico Junior e in una toccante intervista a fine partita a Win Sports TV ha pianto ripensando alla madre morta tre anni fa. Di seguito ecco il video completo.

Carlos #Bacca: “Nessuno sa cosa ho vissuto. Sono arrivato qui tardi perché mia madre (morta 3 anni fa) voleva vedermi nello #Junior, voleva vedermi di nuovo campione e cannoniere. Non ho potuto compiere il suo sogno perché lei è già in paradiso". ❤️

pic.twitter.com/9MAePqGoek — Calcio Argentino  (@CalcioArg) December 14, 2023