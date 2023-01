Athletic Bilbao-Real Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Athletic Bilbao e Real Madrid, valevole per la diciottesima giornata di Liga 2022/2023. Prosegue la rincorsa della squadra di Ancelotti, che è seconda in classifica a tre punti dal Barcellona. Questo inizio post-Mondiale finora non è stato dei migliori per i Blancos, che hanno già ottenuto una sconfitta in campionato contro il Villarreal e anche quella contro i blaugrana in Supercoppa. L’obiettivo è cercare di riprendersi e soprattutto non perdere ulteriore terreno dalla vetta, ma il campo del Bilbao non è certamente dei più facili. La sfida è in programma oggi, domenica 22 gennaio alle 21:00 all’Estadio San Mamés di Bilbao. Diretta tv Dazn.