Aston Villa, Emery rimprovera il Dibu Martinez: “Non gli avevo detto di andare a saltare”

Ieri pomerriggio, l’Aston Villa ha perso per 2-4 contro l’Arsenal in una gara di Premier League che sarebbe potuta tranquillamente potuta finire diversamente (il punteggio al 90′ recitava 2-2). Protagonista in negativo è stato Emiliano Martinez, con il portiere campione del mondo che, dopo la sfortunata autorete del 2-3, si è portato a saltare nell’area avversaria su calcio d’angolo e ha lasciato la porta sguarnita, favorendo l’azione che ha permesso ai Gunners di fissare il punteggio sul definitivo 4-2.

Il Dibu, allora, è stato punzecchiato dal suo allenatore Unai Emery, il quale ha rilasciato il seguente commento al termine della partita: “Non gli ho mai chiesto di andare a saltare, né a lui né a tutti gli altri miei portieri: ha deciso da sé”. Va ricordato come, tra l’allenatore e il portiere argentino, non scorra buon sangue: il rapporto si era già incrinato dopo il volgare gesto con cui Martinez aveva festeggiato il riconoscimento di miglior estremo difensore dei Mondiali in Qatar, gesto che aveva portato Emery a pensare di togliergli il posto da titolare in Premier League.