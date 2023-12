Aston Villa-Arsenal 1-0, Arteta: “Deluso dal risultato, meritavamo di più”

Il tecnico dell’Arsenal Arteta ha commentato in conferenza stampa la sconfitta in casa dell’Aston Villa per 1-0: “Sono deluso dal risultato. Meritavamo molto di più di quello che abbiamo ottenuto. Abbiamo perso in un campo difficile, ma se fossimo stati più precisi sotto porta non saremmo usciti con una sconfitta. Ci sono state delle occasioni in cui siamo andati molto vicini al gol”.