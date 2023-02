Arsenal-Manchester City in tv: data, orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Arsenal e Manchester City, valevole per il recupero della dodicesima giornata di Premier League 2022/2023. Per la prima volta in campionato si affrontano le due favorite per il titolo, separate da soli tre punti in classifica (anche se i gunners hanno una partita in meno). Incontro che vale dunque tantissimo: un successo dell’Arsenal potrebbe voler dire fuga, mentre al contrario una vittoria dei Citizens significherebbe campionato riaperto. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma mercoledì 15 febbraio alle 20:30 all’Emirates Stadium di Londra. Diretta tv su Sky Sport Uno.