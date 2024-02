Arsenal-Liverpool, disastro Alisson: liscia il pallone e Martinelli segna (VIDEO)

Tanti errori nello scontro diretto per il titolo tra Arsenal e Liverpool. A pareggiare il conto con la sfortuna è l’Arsenal che segna il 2-1 in modo rocambolesco dopo il clamoroso autogol di Gabriel nel primo tempo. Responsabile dell’errore che porta al vantaggio dei Gunners è il portiere Alisson Becker, che esce dall’area con l’intento di spazzare il pallone ma finisce per lisciarlo clamorosamente, regalando a Martinelli l’occasione di appoggiare in rete. L’attaccante non se lo fa ripetere due volte e realizza il 2-1. Probabilmente l’ex Roma è stato leggermente disturbato da van Dijk, che stava proteggendo l’uscita del suo portiere.