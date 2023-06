Arsenal, Arteta: “Mercato per riparare gli infortuni, qui sono felice”

Dopo il secondo posto in Premier League, il tecnico dell’Arsenal Arteta ha parlato del mercato e della sua carriera da allenatore ai Gunners: “Dobbiamo migliorarci anche sul mercato perché gli infortuni lo scorso anno non ci hanno permesso di giocare al massimo in alcuni momenti della stagione. La prossima stagione sarà il campionato più duro nella storia della Premier League. Il nostro avversario è la migliore squadra del mondo con il miglior allenatore del mondo e noi non possiamo essere da meno. Posso solo dire che sono felice all’Arsenal. Mi sento amato, apprezzato dai nostri proprietari e ho molto da fare qui in questo club. Sono felice e tremendamente grato di essere all’Arsenal“.