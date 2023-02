Argentina, Dibu Martinez: “Cori su Mbappé? Cose da spogliatoio. Lo rispetto molto”

Nel corso di un’intervista rilasciata a France Football, il portiere dell’Argentina campione del mondo Emiliano “Dibu” Martinez è tornato sulle polemiche inerenti alla finale contro la Francia. L’immagine del suo festeggiamento “osceno” con il premio di miglior portiere del Mondiale ha fatto il giro del mondo, ma il diretto interessato sembra minimizzare: “Era uno scherzo con i compagni di squadra, l’avevo già fatto per la Copa America – spiega Martinez – E’ durato un secondo, l’ho fatto per loro.”

Più approfondita invece la risposta sulle polemiche per i cori su Mbappè: “Sono cose che non sarebbero dovute uscire dallo spogliatoio, del resto anche nel 2018 dallo spogliatoio della Francia ci furono cori su Messi dopo che ci avevano battuti in finale – prosegue l’estremo difensore – Ho grande rispetto per Mbappé, anche la storia della sua bambola sul bus a Buenos Aires non è niente. Ho solo preso una bambola che era arrivata sul bus dal pubblico, Kylian mi ha fatto quattro gol in finale. Al limite sono io la sua bambola, ho grande rispetto per lui e quando Messi smetterà vincerà tante volte il Pallone d’Oro.”