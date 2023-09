Arabia Saudita, disavventura per Mahrez: ricoverato in ospedale per un’intossicazione alimentare

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura in Arabia Saudita per Riyad Mahrez, che in estate ha lasciato il Manchester City per accasarsi all’Al-Ahli. Il calciatore algerino ha sì trovato due gol nelle prime cinque gare, tuttavia ha vissuto una serata di paura quando è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Secondo i media locali, Mahrez avrebbe cenato in un fast food a Jeddah per poi accusare un malore, causato da un’intossicazione alimentare. E’ stato quindi trasportato in ospedale, dove rimane sotto osservazione. Le sue condizioni, tuttavia, sembrerebbero in miglioramento.