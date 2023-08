Apprensione per Beckenbauer, Matthaus: “Ci auguriamo che si rimetta in sesto”

Sono momenti di apprensione per le condizioni di salute di Franz Beckenbauer, leggendario Pallone d’oro e campione del mondo da calciatore e da allenatore, che non si vede da tempo in pubblico. A far scattare il campanello di allarme sono state le parole di Lothar Matthäus, capitano guidato da Beckenbauer nel mondiale di Italia ’90, che nel corso di un’intervista rilasciata a RTL ha parlato proprio delle condizioni dell’ex compagno di squadra: “Gli auguriamo tutto il meglio, che possa tornare a essere il Vecchio, con la sua energia e naturalmente ci auguriamo che si rimetta in sesto. Questo è il più grande desiderio”.

Nei primi mesi dell’anno Beckenbauer aveva rinunciato al viaggio in Brasile per l’ultimo saluto a Pelé proprio per via della sua salute: “Mi piacerebbe farlo, ma purtroppo la mia salute non mi permette un volo così lungo. Accompagnerò con il cuore il mio amico nel suo ultimo viaggio”.