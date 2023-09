Antony accusato di abusi su ex fidanzata, Manchester United: “Prendiamo sul serio la questione”

Il Manchester United ha confermato di star “prendendo la questione sul serio” per quanto riguarda la vicenda Antony, l’attaccante dei Red Devils accusato di abusi domestici nei confronti dell’ex fidanzata, non spiegando però se l’attaccante sarà disponibile dopo essere stato escluso dalla nazionale del Brasile “a causa dei fatti resi pubblici lunedì”. Su Instagram, invece, il giocatore è stato chiaro: “Nego con veemenza le accuse”, pertanto si attende la mossa della società inglese al rientro dalla pausa per le nazionali.