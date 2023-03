Angers-Tolosa interrotta: un fumogeno buca la rete

di Redazione 56

La partita di Ligue 1 tra Angers e Tolosa è stata interrotta dall’arbitro nel secondo tempo a seguito del lancio di alcuni fumogeni in campo. La partita, sul 2-0 per gli ospiti, è stata fermata intorno al 52′. Un fumogeno in particolare ha bucato la rete e ha costretto l’arbitro a far entrare gli addetti dello stadio alla riparazione. Dopo pochi minuti, la partita è ripresa.