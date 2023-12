Anderlecht-Standard Liegi interrotta per intemperanze dei tifosi (FOTO)

di Matteo Di Gangi 49

Momenti di tensione nel finale di Anderlecht-Standard Liegi, match valevole per la Coppa del Belgio 2023/2024. I padroni di casa erano in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Stroeykens e e Dreyer prima che, nei minuti finali, i tifosi dello Standard Liegi decidessero di rovinare la festa. Lancio di fumogeni, intemperanze e la situazione si è surriscaldata. L’arbitro, al momento, ha interrotto la partita sul 2-0 a pochissimi minuti dal termine. Dopo qualche minuto il match è ripreso.