Anche la Liga rende pubblici i dialoghi arbitro-var: si parte con la Supercoppa

Le conversazioni tra arbitri e Var saranno pubbliche anche in Spagna. Si parte con la Supercoppa, torneo che si terrà dal 10 al 14 gennaio. E poi via anche in campionato, dalla 20esima giornata. “Questa iniziativa segna un nuovo scenario di collaborazione e lavoro congiunto tra Rfef e Cta con LaLiga, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza all’arbitraggio nel calcio professionistico e alle competizioni stesse”, affermano in un comunicato congiunto federazione e Liga. “In questo senso, con la messa in onda delle immagini e degli audio una volta terminata ogni giornata di gara (sabato, domenica e lunedì), si migliorerà l’esperienza dei tifosi e si favorirà una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali”.